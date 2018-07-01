Ростовчанин без трусов на Красной площади протестует против пенсионной реформы

Активист из Ростова-на-Дону Слава Шумский провел в столице одиночную акцию против повышения пенсионного возраста.

Об этом он сам сообщил 1 июля в Facebook. Шумский вышел на Красную площадь голым, прикрывшись только табличкой «Ободрали до трусов». Акцию он назвал «Трусы протеста». Напомним, сегодня во многих городах России проходят митинги против пенсионной реформы. На Дальнем Востоке они уже завершились — обошлось без задержаний.