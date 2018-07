Английский болельщик: В России меня не съел медведь и не отравили

Болельщик сборной Англии по футболу Мэтт Мэйбери, вернувшийся из России спустя две недели, обвинил британские СМИ во лжи и пропаганде.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», – написал Мэйбери в своем Twitter.

Back from 2 weeks in Russia alive.

I wasn’t attacked by blood thirsty hooligans, I wasn’t eaten by a bear & I haven’t been poisoned or killed.

The British media should be ashamed of themselves for their clear propaganda against the Russian people. Absolutely class country 🇷🇺 pic.twitter.com/83sZwjp8Kn