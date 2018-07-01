Первые митинги против пенсионной реформы проходят без происшествий

На Дальнем Востоке прошли акции против повышения пенсионного возраста, ранее анонсированные оппозиционером Алексеем Навальным.

Митинги 1 июля уже состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке. В первых двух городах местные власти согласовали акции. Во Владивостоке жители все равно прошли от привокзальной площади до Пенсионного фонда с лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста». По предварительной информации, акции во всех трех городах прошли без задержаний.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Напомним, планы повышения пенсионного возраста вызвали серьезное недовольство и снизили рейтинги Владимира Путина. Свои акции протеста готовят профсоюзы и почти все оппозиционные движения и парламентские партии (кроме «Единой России» – в партии запретили критиковать реформу).