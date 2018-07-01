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01.07.2018 11:03

Первые митинги против пенсионной реформы проходят без происшествий

На Дальнем Востоке прошли акции против повышения пенсионного возраста, ранее анонсированные оппозиционером Алексеем Навальным.

Митинги 1 июля уже состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке. В первых двух городах местные власти согласовали акции. Во Владивостоке жители все равно прошли от привокзальной площади до Пенсионного фонда с лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста». По предварительной информации, акции во всех трех городах прошли без задержаний.

 

Напомним, планы повышения пенсионного возраста вызвали серьезное недовольство и снизили рейтинги Владимира Путина. Свои акции протеста готовят профсоюзы и почти все оппозиционные движения и парламентские партии (кроме «Единой России» – в партии запретили критиковать реформу).

Справка:

Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах пройдут митинги против реформы.


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