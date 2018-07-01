Первые митинги против пенсионной реформы проходят без происшествий
На Дальнем Востоке прошли акции против повышения пенсионного возраста, ранее анонсированные оппозиционером Алексеем Навальным.
Митинги 1 июля уже состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке. В первых двух городах местные власти согласовали акции. Во Владивостоке жители все равно прошли от привокзальной площади до Пенсионного фонда с лозунгом «Нет повышению пенсионного возраста». По предварительной информации, акции во всех трех городах прошли без задержаний.
Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.
Напомним, планы повышения пенсионного возраста вызвали серьезное недовольство и снизили рейтинги Владимира Путина. Свои акции протеста готовят профсоюзы и почти все оппозиционные движения и парламентские партии (кроме «Единой России» – в партии запретили критиковать реформу).
Справка:
Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах пройдут митинги против реформы.