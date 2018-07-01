Электрички в сторону Выборга отменило поваленное дерево

Сбой на железнодорожной ветке на Выборгском направлении утром 1 июля вызвало упавшее на пути дерево. Две электрички пришлось отменить.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, дерево упало на перегоне Ланская-Шувалово около девяти утра. Инцидент задержал электрички в обе стороны — на Финляндский вокзал и с него. Два электропоезда и вовсе пришлось отменить — до Кирилловского и Рощино в 09:52 и 10:10. Работы подходят к концу, однако электрички ещё следуют с задержкой.