«Аврора БГ», забравшая клиентов закрывшейся «Матрешки Тур», приостановила чартеры

Туроператор «Аврора БГ» сообщил розничным партнерам о приостановке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию, начиная со 2 июля 2018 года. Ранее «Аврора» была активом закрывшегося туроператора «Матрешка Тур» и забрала его клиентов.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров, свое решение по Болгарии компания объяснила «существенным изменением стоимости чартерной перевозки на Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям этого направления». А причины отказа от программы по Черногории не сообщила.

При этом в «Авроре БГ» пообещали вывезти всех туристов, которые уже сейчас находятся за границей и выполнить обязательства по организации детского отдыха в лагерях.

Напомним, что «Матрешка Тур» прекратила работу неделю назад. Закрытие не прошло гладко — более 200 её туристов не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Чтобы расплатиться с клиентами, компании пришлось продать «Аврору БГ» и офисы в Петербурге.

Отметим, 29 июня о закрытии шести чартеров заявили в туроператоре «Натали Турс». Объяснили это также низкими финансовыми показателями программы.