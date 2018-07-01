В Швеции теперь нужно спрашивать разрешения на секс

В Швеции с 1 июля вступил в силу новый закон об обязательном согласии на секс. Как пишет The Local, участники полового акта теперь должны либо «согласиться на него устно», либо «явно показать свое желание в нем участвовать». «Пассивность не рассматривается как согласие», – подчеркивают шведские журналисты.

Причем преступлением секс могут посчитать, независимо от того, применялись ли угрозы и насилие. Достаточно, если он был не добровольным со стороны одного из партнеров. Кроме того, доказывать намерение насильника будет необязательно. The Local пишет, что может сложиться парадоксальная ситуация, когда злоумышленника осудят, несмотря на то, что он даже не хотел никого насиловать. По сути, любой секс без согласия (и тут придется полагаться на слова человека) приравнивается к изнасилованию.

Напомним, в 2010 году основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанджа обвинили в изнасиловании двух женщин в Швеции. Сам Ассандж уверял, что секс был по обоюдному согласию, а обвинения политически мотивированы и связаны с желанием властей США посадить главу WikiLeaks.