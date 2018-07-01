Мусоровоз устроил свалку посреди Колтушского путепровода

КАМАЗ не доехал до полигона и перевернулся на съезде с Колтушского путепровода утром 1 июля. Проезжая часть засыпана мусором.

Как сообщают очевидцы, содержимое кузова мусоровоза рассыпалось на съезде с путепровода в сторону улицы Коммуны. Грузовик перевернулся набок. По предварительной информации, водитель не пострадал. Очевидцы предполагают, что КАМАЗ опрокинуло из-за сильного ветра. Две полосы в разных направлениях перекрыты — одна самим грузовиком, вторая мусором.