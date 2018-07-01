Основной защитник сборной Испании может не сыграть с Россией из-за травмы

Сборная Испании по футболу может остаться без своего основного защитника перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против России в Москве 1 июля. Как сообщает Mirror, Жерар Пике получил накануне травму левой лодыжки на предматчевой тренировке национальной команды.

Из-за этого повреждения игроку даже пришлось преждевременно завершить занятие из-за боли. При этом тяжесть травмы неизвестна.

Отметим, что 31-летний Жерар Пике сыграл во всех трех матчах Испании в групповом этапе чемпионата мира. Напомним, Испания вышла в плей-офф с первого места в группе.

Россия впервые за 32 года примет участие в этой стадии чемпионата мира.

Ранее стало известно, что полузащитник российской команды Алан Дзагоев, получивший травму в самом первом матче на турнире, восстановился и сможет сыграть против Испании.