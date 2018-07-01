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Чемпионат мира по футболу 2018
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01.07.2018 09:59

Дзагоев может сыграть с Испанией

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев восстановился после травмы и способен сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании 1 июля в Москве. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил отец футболиста – Тарел Дзагоев.

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел из Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену. Он находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть», – сказал отец полузащитника.

Напомним, Алан Дзагоев получил травму в первом тайме стартового матча сборной России на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и был заменен. В результате он пропустил матчи против Египта (3:1) и Уругвая (0:3).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые за 32 года вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Матч против Испании состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а также сайт Первого канала.


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Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
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