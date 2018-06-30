Роналду летит домой вслед за Месси: Уругвай выбил Португалию с ЧМ-2018

Завершился второй матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Уругваем и Португалией 30 июня в Сочи. Победу со счетом 2:1 одержали уругвайцы.

Оба гола за Уругвай забил Эдинсон Кавани (7-я и 62-я минуты). У португальцев отличился Пепе (55). Один из лучших игроков мира – Роналду — забить не смог.

Таким образом, определилась первая четвертьфинальная пара Франция – Уругвай. За выход в полуфинал они сыграют 6 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее с мундиаля выбыла Аргентина во главе с Месси (она проиграла Франции со счетом 3:4). Роналду и Месси считаются лучшими футболистами современности. У обоих по пять Золотых мячей — приз лучшему игроку года в Европе (де-факто — в мире).