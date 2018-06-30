Петербуржцы спасают Бемби от голодной смерти

Ослабленного оленёнка нашли петербуржцы на границе своего участка в Ленинградской области вечером 30 июня. Он плакал в кустах, но успокоился на руках у ребёнка.

Как рассказал «Фонтанке» Антон, воплощение героя диснеевского мультфильма нашли по крику около восьми вечера. Крик, по его словам, напоминал птичий и не стихал продолжительное время. «Возбудил наш интерес», – смеётся он.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки" Антон

Дачный участок в посёлке Лужайка под Выборгом с одной стороны граничит с лесом, и гости оттуда заглядывают нередко. Обычно это лисы. В этот раз к границе подобрался детёныш, по всей видимости, косули. Его нашли в кустах метрах в тридцати от участка. Присмотрелись, выждали, но взрослых рядом не появилось. Плачущего Бемби вынесли из леса и готовы пристроить в центр помощи животным.

С карантинным центром диких животных «Велес» связались вовремя и не успели напоить оленёнка коровьим молоком. Оно, как оказалось, противопоказано. Теперь умиляющего своей трогательностью зверя катают по Выборгу в поисках козьего молока.