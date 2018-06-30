Баннер болельщиков на матче с Уругваем обойдется России в 10 тысяч долларов

FIFA приняла решение оштрафовать Россию за «дискриминационный баннер», вывешенный болельщиками во время игры с Уругваем.

Об этом 30 июня пишет РБК со ссылкой на Reuters. РФС оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков (около 10 тыс. долларов). Какой конкретно баннер признали «дискриминационным», в FIFA не сообщили.

Напомним, матч против Уругвая сборная России провела 25 июня, россияне проиграли со счетом 0:3. Российская команда все равно вышла в 1/8 финала мундиаля — завтра, 1 июля, состоится матч против Испании в Москве.