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30.06.2018 21:27

На Ленской потушили квартирный пожар

Квартирный пожар тушили в Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 июня. Одна из комнат выгорела полностью.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к двенадцатиэтажке на Ленской улице, 19, корпус 2, вызвали незадолго до половины девятого вечера. Дым вырывался из окон на девятом этаже здания. Очаг возгорания нашли в двухкомнатной квартире. Обстановку одной из комнат площадью 15 квадратных метров огонь уничтожил полностью.

 

Квартиру потушили быстро. В 20:51 пожар был ликвидирован силами двенадцати человек и трёх расчётов. «Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.

 


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