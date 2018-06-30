На Ленской потушили квартирный пожар

Квартирный пожар тушили в Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 июня. Одна из комнат выгорела полностью.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к двенадцатиэтажке на Ленской улице, 19, корпус 2, вызвали незадолго до половины девятого вечера. Дым вырывался из окон на девятом этаже здания. Очаг возгорания нашли в двухкомнатной квартире. Обстановку одной из комнат площадью 15 квадратных метров огонь уничтожил полностью.

Квартиру потушили быстро. В 20:51 пожар был ликвидирован силами двенадцати человек и трёх расчётов. «Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.