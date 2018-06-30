Во Владивостоке ответили Петербургу своей версией «Алых парусов» с парусником и салютом
Парусник «Паллада» с голубыми парусами прошёл по бухте Золотой рог во Владивостоке. В ночь с 30 июня на 1 июля (дальневосточное время отличается от московского на 7 часов) в городе впервые провели праздник выпускников «Крылья востока» – конкурирующий с петербургскими «Алыми парусами» по масштабу и концепции.
Как и в Северной столице, сначала перед выпускниками выступили ведущие. В дальневосточной версии это были звезды Станислав Ярушин и Алла Михеева, затем на сцену вышли Юлианна Караулова и группа «Мальбэк», а потом началось световое шоу — бухта превратилась в яркую и светящуюся сцену из световых лучей и фонтанов. И среди них проплыл парусник. А затем над городом прогремел салют.
И пусть 3d-лазер-фонтан не запустился ( что странно, на репетиции все прошло нормально ) и туман, миллионы людей и стиль в ленте благополучно сбиваем, но корабликом в коллекции прибавилось. Зачастили. Можно смело уже в галерее выставляться :) . 📸Операцию в целом можно считать успешной, несколько кадров глаз усе- таки радуют! . ☝А на этом месте могли быть вы;) . . #городскиезарисрвки #streetphotography #крыльявостока #парусник