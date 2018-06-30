На Ленинском мужчина выпал из окна

В Красносельском районе Петербурга насмерть разбился молодой мужчина. Что предшествовало падению, будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», вечером 30 июня полицейские работают у дома № 74, корпус 3, по Ленинскому проспекту. По словам очевидцев, крик слышали около половины шестого вечера. Шансов выжить у человека не было: тело упало на перила пандуса, собирать его приходится по частям. Помимо сильных переломов, после соприкосновения с перилами у погибшего «отделена голова», рассказали источники «Фонтанки». Местные жители полагают, что сорвался он с высоты 15-го этажа, где в одной из квартир осталось открытым окно.

По информации нашего издания, у сотрудников полиции пока такой уверенности нет. Мужчина молод, точный возраст и личность устанавливают.