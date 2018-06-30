Испанец требует от FIFA 15 млн евро за систему видеоповторов

Испанец Франсиско Лопес заявил, что является разработчиком системы видеоповторов (VAR), которую использует FIFA на чемпионате мира по футболу в России.

Как пишет 30 июня издание Marca, Лопес надеется получить за VAR около 15 млн евро. Деньги испанец собирается отдать на благотворительность. Лопес уверяет, что изобрел систему видеоповторов еще в 1999 году.

Напомним, VAR впервые начали использовать на чемпионате мира, который сейчас проходит в России. Судья даже назначил первый в истории турниров такого уровня пенальти после видеоповтора — в матче между Францией и Австралией, который завершился со счетом 2:1 в пользу французов.