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30.06.2018 20:05

Закрывается сервис FindFace, который по фото находил пользователей «ВКонтакте»

Сервис FindFace, с помощью которого по фото человека можно было найти похожего пользователя «ВКонтакте», поэтапно прекратит работу с 1 июля.

Разработчики из компании NtechLab, которые запустили проект в 2016 году, заявили 30 июня vc.ru, что они не планируют продавать разработку кому-либо, а после закрытия проекта сконцентрируются на создании решений для бизнеса и госструктур. 

О совместной работе с МВД стало известно в марте 2018 года, когда NtechLab представила систему по распознаванию лиц на массовых мероприятиях. Система позволяет в режиме реального времени анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением. Сличая их с данными в базе правоохранительных органов, она будет идентифицировать правонарушителей и отправлять уведомления с фотографией человека и кратким досье в полицию. Разрабатывались и решения на базе мобильных устройств с тем же функционалом.


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