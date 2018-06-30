Кержаков: Горжусь Миланой, которая нашла в себе силы во всем признаться

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал признание своей жены Миланы в том, что она употребляла наркотики.

«Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать.Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!» – написал Кержаков 30 июня в своем Instagram.

Напомним, Милана Кержакова также в Instagram призналась, что придумала историю с похищением ребенка. Ранее она обвинила своего мужа в краже сына. «Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!» – написала Милана. Теперь она считает, что сыну лучше остаться с отцом, пока она окончательно не выздоровеет.