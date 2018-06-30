Кержаков: Горжусь Миланой, которая нашла в себе силы во всем признаться
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал признание своей жены Миланы в том, что она употребляла наркотики.
«Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать.Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!» – написал Кержаков 30 июня в своем Instagram.
Напомним, Милана Кержакова также в Instagram призналась, что придумала историю с похищением ребенка. Ранее она обвинила своего мужа в краже сына. «Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!» – написала Милана. Теперь она считает, что сыну лучше остаться с отцом, пока она окончательно не выздоровеет.
Справка:
В 2010 году у Александра Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, от которого у нее была на тот момент пятилетняя дочь Софья. Кержаков и Сафронова официально не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В 2014-м Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении её права в воспитании их общего сына из-за ее пристрастия к наркотикам. В октябре 2014-го суд лишил Сафронову прав на воспитание сына. 27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. Тюльпанов скончался от сердечного приступа в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке 4 апреля 2017-го. 10 апреля 2017 года у Миланы и Александра родился сын Артемий. 13 мая 2018-го Кержакова объявила о разрыве отношений с мужем.