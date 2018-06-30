Петербург будет отмечать день прибытия продобоза в блокадный Ленинград

В календарь городских мероприятий Петербурга включили новую памятную дату – 29 марта. В этот день в 1942-м году в осаждённый Ленинград из Псковской и Новгородской областей прибыл партизанский обоз с продовольствием для жителей города.

Как рассказал «Фонтанке» один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок, инициативу сделать 29 марта Днем партизанской славы в Законодательном собрании проработали после обращения общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Аналогичная просьба поступала ещё в 2009 году от комитета «Ветеранов войны и воинской службы однополчан», но тогда городской закон «О праздниках и памятных датах» остался без изменений.

В этот раз внесение новой памятной даты в парламенте одобрили единогласно. 28 июня документ подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Таким образом, уже в следующем году 29 марта отмечать будут не только на районном, но и на городском уровне. Какие именно мероприятия будут проходить в этот день, ещё предстоит согласовать.