Месси едет домой: Франция первой на ЧМ-2018 вышла в четвертьфинал

Победой сборной Франции завершился матч 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины в Казани 30 июня. Французы выиграли со счетом 4:3.

Голы у сборной Франции забили Антуан Гризманн (13 минута), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68). У Аргентины забили Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (93).

Таким образом, французы первыми вышли в четвертьфинал. Там их соперником станет победитель пары Уругвай – Португалия, которые играют также сегодня в 21:00 по московскому времени в Сочи.