Кот Макс и бобер Боб без перевода возмутили христианского демократа Литвы

Депутат литовского Сейма от фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас потребовал наказать кинотеатры, показавшие российский мультфильм без перевода.

Как пишет 30 июня Delfi, Кащюнас обратил внимание главы Государственной комиссии по языку Донатаса Смалинскаса на нарушения в кинотеатрах Forum Cinemas. Депутат уверяет, что в этой сети показывали российский мультфильм «Два хвоста» без перевода и субтитров на литовском.

«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение наших законов», – подчеркнул Кащюнас.

Отметим, согласно закону о госязыке, все фильмы и «аудиовизуальные программы» должны показывать с переводом на литовский или хотя бы с субтитрами.

«Два хвоста» – российский мультфильм, выпущенный в 2018 году. В нем идет речь о приключениях двух друзей — кота Макса и бобра Боба, которые должны отразить атаку на Землю инопланетных охотников за животными.