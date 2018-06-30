В «Галерее» официант «Гинзы» спас репетитора по химии после редкого наркотика

Злоупотребивший препаратами петербуржец рисковал расстаться с жизнью, но спаситель нашёлся в лице официанта ресторана в «Галерее». Оказалось, что медицинские навыки тот применял на коллеге.

Как стало известно «Фонтанке», без ужина посетителей «Баклажана» 30 июня едва не оставил молодой человек, который вошел в заведение на четвертом этаже ТРЦ на Лиговском проспекте около четырех часов вечера. Деструктивного поведения не демонстрировал, из кавказской и узбекской кухни предпочёл салаты, а пока ждал заказ, отлучился. Отсутствие затягивалось, и официант, который только проходит стажировку в Ginza Project, забеспокоился: не ушёл ли клиент.

Покидавшим заведение его не видели, зато заметили у туалета. Ни на аккуратное «Всё ли в порядке?», ни на стук, реакции не последовало, и решено было взломать дверь. Клиент нашёлся на полу в бесчувственном состоянии. И неизвестно, успела бы к нему незамедлительно вызванная скорая, если бы 23-летний официант не учился в медицинском. Приобретённые навыки применил успешно и к приезду профессиональных медиков посетителя откачал.

После оказывать помощь продолжили уже в скорой. По информации нашего издания, симптомы и реакция организма характерны для приёма тяжёлого и достаточно редкого наркотика. При этом, как выяснилось, сотрудник с медицинскими познаниями спас своего коллегу. Молодой человек 26-ти лет учится на лечебном факультете Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета и в Сети представлен как репетитор по химии. Отличать галогены от инертных газов он учит больше десяти лет.