На Москву обрушился шторм столетия

Москвичи в социальных сетях делятся фотографиями и видео непогоды. На кадрах виден град, переходящий в сильный дождь и мощные порывы ветра. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В Москве закрыты парки и веранды кафе. Город, как было обещано ранее, переживает сильнейший за 100 лет ураган. Накануне МЧС призвало жителей столицы не выходить на улицу.

Порывы ветра в городе достигают 22 метров в секунду. Из разных районов Москвы, по сообщениям местных информагентств, приходят сообщения о поваленных деревьях. Столичный департамент торговли и услуг призвал владельцев кафе и ресторанов в Москве закрыть летние веранды из-за непогоды. На сутки закрыты парк «Зарядье», парящий мост, зоопарк, фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах, ВДНХ и парк «Останкино».

Москвичи в социальных сетях делятся фотографиями и видео непогоды. На кадрах виден град, переходящий в сильный дождь и мощные порывы ветра. Сообщений о жертвах пока не поступало.