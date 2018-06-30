На Москву обрушился шторм столетия
В Москве закрыты парки и веранды кафе. Город, как было обещано ранее, переживает сильнейший за 100 лет ураган. Накануне МЧС призвало жителей столицы не выходить на улицу.
Порывы ветра в городе достигают 22 метров в секунду. Из разных районов Москвы, по сообщениям местных информагентств, приходят сообщения о поваленных деревьях. Столичный департамент торговли и услуг призвал владельцев кафе и ресторанов в Москве закрыть летние веранды из-за непогоды. На сутки закрыты парк «Зарядье», парящий мост, зоопарк, фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах, ВДНХ и парк «Останкино».
Москвичи в социальных сетях делятся фотографиями и видео непогоды. На кадрах виден град, переходящий в сильный дождь и мощные порывы ветра. Сообщений о жертвах пока не поступало.
Ураган надвигается на Москву😱🌪 #стихия #ураганвмоскве
Публикация от Екатерина Кваченкова (@kate_4ernysh)
Вот это погода. Тихое жаркое утро... Потом резкий ураган, камни с песком летят на машину 🙈🙈🙈 затем дороги стали рекой #lake #mygarden #nature #landscapedesigner #russia #garden #gardening #gardendesign #landscape #landscapedesign #gardens #ураган #дорога #landscapingideas
Публикация от Nataliya Aksenova (@msk_nataliya)
Экипаж #подводной лодки #ЛиАЗ #5292 15144 готов к #погружению! #Ураган #Затопило #Поплыли #Автобусы #Пиздец #Море #Нахуй
Публикация от сыч. (@tensor.field)