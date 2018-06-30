Ссора нигериек из-за билетов на мундиаль закончилась в полиции

Во взаимоотношения гостей из Нигерии вынужденно вовлечена полиция Петербурга. Болельщицы африканской сборной не поделили билеты на чемпионат, который их команда уже проиграла.

Как стало известно «Фонтанке», внимание полицейских к иностранной постоялице отеля «Хилтон» в Шушарах в ночь на 30 июня привлекли медики. Накануне вечером 44-летняя Попула пришла к ним с травмой позвоночника, которая зачастую становится результатом падения. Женщину осмотрели, сочли состояние удовлетворительным и отпустили. Несмотря на то, что серьёзной травма не была, сотрудники правопорядка решили проверить, при каких обстоятельствах пострадала гостья с другого континента.

Папула не таилась и рассказала о ссоре с подругой. Болеть за Нигерию они приехали вместе, вместе же жили в отеле «Гранд Каньон». Разлад внесли билеты и вещи, которые взяла и не вернула соотечественница. Папула просила за них 2 тысячи 900 долларов, но очередная попытка вернуть деньги или собственность закончилась рукоприкладством. После этого самостоятельно разбираться с обидчицей пострадавшая не рискнула и предложила отыскать драчливую землячку полицейским.