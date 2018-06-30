Сотрудника кунгурского «Водоканала», который сообщил о «плате за дождь», уволили

В Пермском крае уволили начальника отдела «Водоканала», который сообщил, что в сборе за «ОДН (общедомовые нужды) за сточные воды» учтена плата за осадки.

«ОДН за сточные воды» действительно есть и выставлен правильно, но взимается плата не за дождь, как это заявил сотрудник кунгурского «Водоканала», а за канализацию. Сотрудник не смог правильно объяснить собственникам, за что с них взимают платежи. Это говорит о том, что там работают некомпетентные люди. Непонятно, что работник, заявивший, что это платежи за дождь, делает в сфере ЖКХ. Будем с этим разбираться», — объяснили 59.ru в руководстве региональной службы по тарифам.

Напомним, что теперь уже, видимо, бывший начальник отдела по работе с населением «Водоканала» города Кунгур в Пермском крае Роза Сулейманова объясняла, что сточные воды — это и дождевая вода, и последствия аварий во внутридомовых сетях. А плата за их отведение будет взиматься круглый год, зимой и летом.