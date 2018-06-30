FIFA расстается с Марадоной из-за его поведения на арене «Санкт-Петербург»

Международная федерация футбола (FIFA) уволила Диего Марадону с поста посла организации. Об этом 30 июня пишет Diario Correo.

По данным издания, причиной для отставки стало поведение бывшего футболиста во время матча Нигерия — Аргентина, который проходил на стадионе «Санкт-Петербург» 26 июня. Официально сообщается о «неприличных жестах» Марадоны. После увольнения экс-футболист сборной Аргентины лишится всех выплат от FIFA.

Напомним, Марадона крайне резко реагировал на все происходившее в матче между Аргентиной и Нигерией. А победу своей сборной отметил неприличным жестом. После игры ему стало плохо и потребовалась помощь медиков.