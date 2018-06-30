FIFA расстается с Марадоной из-за его поведения на арене «Санкт-Петербург»
Международная федерация футбола (FIFA) уволила Диего Марадону с поста посла организации. Об этом 30 июня пишет Diario Correo.
По данным издания, причиной для отставки стало поведение бывшего футболиста во время матча Нигерия — Аргентина, который проходил на стадионе «Санкт-Петербург» 26 июня. Официально сообщается о «неприличных жестах» Марадоны. После увольнения экс-футболист сборной Аргентины лишится всех выплат от FIFA.
Напомним, Марадона крайне резко реагировал на все происходившее в матче между Аргентиной и Нигерией. А победу своей сборной отметил неприличным жестом. После игры ему стало плохо и потребовалась помощь медиков.
Справка:
Как позже сообщил биограф легендарного футболиста Даниэль Аркуччи, причиной недомогания стали проблемы с давлением, которое стабилизировали медики петербургской скорой. Сам он позже объяснил случившееся болями в шее. Однако очевидцы и некоторые СМИ утверждают, что Марадона находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.
Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», где он выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.
Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.