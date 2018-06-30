Банк «Уралсиб» с 1 июля заблокирует бюджетникам и студентам карты Visa и Mastercard

Один из крупнейших российских банков – «Уралсиб» – объявил, что заблокирует госслужащим и работникам бюджетных организаций их зарплатные карты. А также карты студентов, на которые приходят стипендии. Теперь им предстоит начать пользоваться российской картой МИР.

«1 июля 2018 будет проведена блокировка карт международных платежных систем Visa/Mastercard, открытых ранее к Вашему зарплатному счету. В связи с этим, в случае отсутствия у Вас карты национальной Платежной системы МИР, Вам необходимо своевременно обратиться в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ее получения», – говорится в сообщении банка.

Напомним, что до введения законодательной нормы, которая как раз вступает в силу с 1 июля, внедрение отечественной карты в массы шло медленно и успешным было лишь в Крыму.