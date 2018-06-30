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30.06.2018 16:34

Банк «Уралсиб» с 1 июля заблокирует бюджетникам и студентам карты Visa и Mastercard

Один из крупнейших российских банков – «Уралсиб» – объявил, что заблокирует госслужащим и работникам бюджетных организаций их зарплатные карты. А также карты студентов, на которые приходят стипендии. Теперь им предстоит начать пользоваться российской картой МИР.

«1 июля 2018 будет проведена блокировка карт международных платежных систем Visa/Mastercard, открытых ранее к Вашему зарплатному счету. В связи с этим, в случае отсутствия у Вас карты национальной Платежной системы МИР, Вам необходимо своевременно обратиться в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ее получения», – говорится в сообщении банка.

Напомним, что до введения законодательной нормы, которая как раз вступает в силу с 1 июля, внедрение отечественной карты в массы шло медленно и успешным было лишь в Крыму.


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LEGENDA Intelligent Development
28.06.2018 17:21
Коммерческие помещения: плюсы второго этажа
Распространено мнение, что первые этажи под коммерцию лучше, чем вторые. Если вы собираетесь разместить там, например, магазин одежды с витринной экспозицией или магазин «24 часа» – возможно. Но и у коммерческих помещений на вторых этажах есть свой «покупатель»
Петербургская недвижимость
27.06.2018 18:26
Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке
«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
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27.06.2018 10:55
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Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
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В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
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26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
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21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
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