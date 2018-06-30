СМИ: На преподавателя Бауманки напали с ножом прямо в университете

Неизвестный злоумышленник нанес ранения ножом преподавателю МГТУ им. Баумана. Как сообщает 30 июня РЕН ТВ, пострадавшему 28 лет.

Нападение произошло 29 июня на четвертом этаже университета. Первый удар злоумышленник якобы нанес в живот, второй — в плечо. Затем на помощь преподавателю пришли несколько человек, а нападавший скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали, когда он пришел в себя, то заявил, что со злоумышленником не знаком.

В СМИ сообщают о том, что полицейские проводят проверку по факту инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правда, официально в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что у них нет информации об этом происшествии.