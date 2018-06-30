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30.06.2018 16:21

СМИ: На преподавателя Бауманки напали с ножом прямо в университете

Неизвестный злоумышленник нанес ранения ножом преподавателю МГТУ им. Баумана. Как сообщает 30 июня РЕН ТВ, пострадавшему 28 лет. 

Нападение произошло 29 июня на четвертом этаже университета. Первый удар злоумышленник якобы нанес в живот, второй — в плечо. Затем на помощь преподавателю пришли несколько человек, а нападавший скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали, когда он пришел в себя, то заявил, что со злоумышленником не знаком. 

В СМИ сообщают о том, что полицейские проводят проверку по факту инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правда, официально в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что у них нет информации об этом происшествии. 


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18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
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