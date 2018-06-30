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Чемпионат мира по футболу 2018
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30.06.2018 15:56

Виктор Файзулин: Против испанцев надо использовать все шансы, которые у нас будут

Исторический выход из группы на чемпионате мира, предстоящий матч с испанцами: отдел спорта "Фонтанки" поговорил с экс-зенитовцем Виктором Файзулиным о футболе и не только.
Виктор Файзулин: Против испанцев надо использовать все шансы, которые у нас будут
fc-zenit.ru

– Наша страна впервые с 1986 года вышла из группы на чемпионате мира. Я в силу очевидных причин пропустил турнир в Мексике. Ты какого года?

– 1986.

– Хорошо, ты в пеленках смотрел этот чемпионат. Твои ощущения от группы?

– Я понятия не имел, что такое сборная Саудовской Аравии и что такое сборная Египта. Мне казалось, что эти команды должны были бы быть посильнее. Я не знаю, что происходит внутри сборной России, но мне показалось, что мы очень легко вышли из группы. Вышли-то по делу. Я был на матче с Египтом. Казалось, что плюс-минус равная игра, но даже на трибунах было ощущение, что мы сильнее. Египет нам ничего не мог противопоставить. Саудовская Аравия – совсем.

– Слабенькие?

– Да. Совсем.

– Владислав Радимов писал в социальных сетях про Египет – колхоз.

–  Не знаю, колхоз или не колхоз, но создалось впечатление, что соперник не собрался. Я смотрел частично товарищеские матчи сборной России, и казалось, что не все так будет красиво.

– Кто остался в сборной из тех, с кем ты играл?

– Да много. Акинфеев, Игнашевич, Дзагоев, Дзюба.

– Тебя удивило, что за 10 дней до начала чемпионата, Черчесов изменил тактическую схему сборной?

– Ну я же на связи со всеми. Они начали менять схему еще на старте сбора в Австрии. Главная причина, само собой, потеря двух центральных защитников. Я смотрел товарищеские матчи, звонил знакомым и обсуждал: сейчас мы опять перейдем к схеме с пятью защитниками. Ну совсем не получалось с четырьмя.

– Про Рамадан и Саудовскую Аравию – была версия, что неслучайно первый матч поставили на 14 июня. И на Египте это должно было сказаться.

– Я не физиотерапевт. Но египтяне совсем ничего не показали. Совсем.

– Даже Салах?

– Да, даже Салах. Я не думал, что он один должен выйти и решить. Команды не было. Не было игры. Никто не понимал, во что футболисты играют, как обороняются, как атакуют. Как карта ляжет – так и будет. Сборная России выглядела помощнее. Цельнее.

– С Уругваем, на мой вкус, все решили сантиметры.

– Да это матч, как с Саудовской Аравией. В той игре все влетело в ворота зеленых, тут все влетело в ворота Акинфеева. У Уругвая зашли в ворота все мячи, и даже больше: включая гол от ноги Черышева. Нас они не возили. Сыграем еще раз – такого результат не будет.

– Игорь Смольников волновался?

– У всех такие моменты бывают. Все волнуются. Каждому игроку хочется что-то на поле доказать.

– У тебя бывали удаления в первом тайме?

– Да, в "Зените". В этот момент ты понимаешь, что ты накосорезил. Понимаешь, что не надо посыпать голову пеплом, но все равно посыпаешь. Подвел команду. Иначе не скажешь.

– Понятно, что сюжет года – вызовет ли Станислав Черчесов Артема Дзюбу после той осенней истории в сборную.

– Да я вообще об этом не думал. Мне все равно было. Понимал, что если Черчесову Дзюба нужен, то Артема в сборную позовут. Остальное – журналистские или болельщицкие штампы.

– Дзюба выходит в старте.

– Ну так он доказал это своей солидной игрой.

– И забил.

– Это не важно. Важно – солидная игра.

– В 2014 в Бразилии вы играли тягучий футбол. В чем отличия от этой сборной?

– Думаю. (Пауза). Думаю, тогда соперники были чуть посильнее. Бельгия, Южная Корея, Алжир. Сейчас сборной России легче. Более того, вот в июне у сборной России я не вижу рисунка игры, моменты создаются – ну так они у нас и в Бразилии создавались.

– На этом турнире удивили Денис Черышев и Александр Головин.

– Головин не удивил. Он мне давно нравится. Объем работы. Сейчас правильное слово подберу: своевременность. Он все делает тогда, когда надо. Уверенно играет.

– Мне очень нравится, что он наглый.

– Да, он без пижонства справляется. И очень важно: он прекрасно работает под прессингом. На нем висят, а Головин ошибок не допускает. Витсель корпусом так мяч укрывал – такому не учатся, такое не натренировать, такое только от природы дается.

– Про это поколение спортивные журналисты с грустью хором: это самое серое поколение сборной с 1992 года.

– Да это всегда так. Сколько я себя помню, всегда так писали и именно в таких формулировках. Я не удивлен. 

– Как играть с Испанией?

– Да тут нечего обсуждать. Низкая оборона, без прессинга, стоять сзади и ждать возможности убежать в контратаку. И нужно обязательно использовать все шансы, которые у нас будут.

– По Диего Коста нет смысла играть персонально?

– Да сейчас нет уже смысла играть персонально ни против кого.

– Фернандо Йерро назначили за сутки до чемпионата мира в России. Это, уж прости за штамп, плюс в пользу сборной России?

– Это неважно, главное, что команда подведена с физической точки зрения. Те футболисты, которые не играли у Лопетеги, начали думать: у меня есть шанс. Это нормальная ситуация. Но вообще, это, конечно, нелогичное решение с точки зрения федерации футбола Испании.

– Я вас с Томашем Губочаном встретил после матча Россия-Египет.

Виктор Файзулин с Томашем Губочаном
Виктор Файзулин с Томашем Губочаном
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– Да, он приехал в гости с женой, остановился у меня. Сейчас Томаш играет в "Трабзонспоре", он в аренде, принадлежит "Марселю". Мы обсуждали футбол, по словам Томаша, французский чемпионат куда более атлетичный, очень много сильных игроков из Африки. Семья Томаша живет в пригороде Марселя, мы приезжали в гости. Уютненько. Кафе, вино, замок Иф.

– У тебя сложности с коленом начались в 2015 году. Это был какой-то хитрый вариант артроза.

– Да, запущенный. Пропустили. Артроз очень быстро начал прогрессировать. Сейчас хожу без проблем, бегаю, играл бы везде, но боюсь, что меня поломают. Я ездил в Америку, в Феникс, в самую главную клинику американскую по коленям, в которой баскетболисты NBA лечатся.

– Ты весной вернулся к тренировочному процессу. Ты думал, что получится вернуться?

– Да, я работал, день за днем. Прогресс был. Но это был прогресс месяц от месяца. Динамика была, но это был очень долгий процесс. Нога становилась сильнее, но не успел.

– Ты увидел два разных "Зенита" за последние два года восстановления.

– Я думаю, что у Мирчи Лучески могло бы получиться. Если бы у него было больше времени. У Роберто Манчини худший результат в новейшей истории "Зенита". Чего тут обсуждать. Месяц я не понимал, во что "Зенит" играет. Я же со стороны смотрел. Потом начали выигрывать. Потом оказалось, что это было стечение обстоятельств. У меня сложилось впечатление, что Манчини тут не понравилось, было видно, что он выглядел отрешенным.

– Пятерых футболистов основы в январе отправил на сбор с "Зенитом-2".

– Да Манчини был тренер, мог делать все, что захочется. Это же решается не только главным тренером, это решается вместе с руководством.

– Ты бы пошел работать в нынешний "Зенит"?

– Да, я болею за "Зенит", у меня много товарищей в "Зените", я бы хотел, чтоб в "Зените" появилась какая-то стратегия.

– Ты играл с Семаком 3 года, из Сергея Богдановича уже точно вырос тренер "Уфы", вырос ли из него тренер "Зенита"?

– В "Зените" в первую очередь решает то, как решаются вопросы между разными этажами власти. Это самое важное.

– Как ты сменил профиль деятельности?

– Иваныч – Олег Самсонов – раньше закончил, предложил подумать о стройке (С Олегом Самсоновым Файзулин играл вместе в нальчикском "Спартаке").

– Ты партнер-инвестор?

– Да, как ты у тебя в баре.

– Через 10 лет ты строитель?

– Да ну что ты, я всегда был футбольным человеком, я делаю то, что я делаю, потому я хочу что-то в футболе изменить. Мы сейчас строим многофункциональный комплекс во Всеволожском районе, стадион, чтоб можно было матчи первой лиги играть, купол, газон последнего поколения.

– Это ж длинные деньги.

– Да.

– Сроки окупаемости?

– Я об этом не думаю. Мне нравится эта история, это большая цель, ради которой я живу.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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