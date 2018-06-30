Милана Кержакова: Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании
Официальная жена бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Милана, которая два дня назад обвинила его в краже общего сына, призналась, что пристрастилась к наркотикам, а всю историю с похищением придумала.
«Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом … Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», – написала она.
Милана добавила, что всем врала, что ничего не употребляет и очерняла Александра, говоря, что он якобы не даёт ей ребёнка. Теперь она считает, что их общему сыну лучше будет с папой, пока она не выздоровеет.
Друзья,я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике,ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании.Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь,потом .....,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит.Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы!Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни.Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка,что он -негодяй,хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть.Я понимаю сейчас,что пока я окончательно не выздоровлю Тёме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадёт с моего сердца ,Вы все знаете, я обещаю Вам ,что я выкарабкаюсь, я справлюсь , а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам,которые попали в подобную ситуацию,чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой ,а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки»,толкая их в большую пропасть.Я буду просить Яну стать попечителям в этом Фонде, надеюсь что она согласится... что ещё сказать,я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня .
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)
«Я выкарабкаюсь, я справлюсь, а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справиться с проблемой, а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки», толкая их в большую пропасть. Я буду просить Яну (Рудковскую) стать попечителем в этом Фонде, надеюсь, что она согласится... что ещё сказать, я хочу быть сильной, наверное, когда со мной близкие люди, которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня», – заявила Милана.
В 2010 году у Александра Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, от которого у нее была на тот момент пятилетняя дочь Софья. Кержаков и Сафронова официально не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В 2014-м Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении её права в воспитании их общего сына из-за ее пристрастия к наркотикам. В октябре 2014-го суд лишил Сафронову прав на воспитание сына. 27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. Тюльпанов скончался от сердечного приступа в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке 4 апреля 2017-го. 10 апреля 2017 года у Миланы и Александра родился сын Артемий. 13 мая 2018-го Кержакова объявила о разрыве отношений с мужем.