Милана Кержакова: Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании

Официальная жена бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Милана, которая два дня назад обвинила его в краже общего сына, призналась, что пристрастилась к наркотикам, а всю историю с похищением придумала.

«Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом … Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», – написала она.

Милана добавила, что всем врала, что ничего не употребляет и очерняла Александра, говоря, что он якобы не даёт ей ребёнка. Теперь она считает, что их общему сыну лучше будет с папой, пока она не выздоровеет.

«Я выкарабкаюсь, я справлюсь, а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справиться с проблемой, а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки», толкая их в большую пропасть. Я буду просить Яну (Рудковскую) стать попечителем в этом Фонде, надеюсь, что она согласится... что ещё сказать, я хочу быть сильной, наверное, когда со мной близкие люди, которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня», – заявила Милана.

В 2010 году у Александра Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, от которого у нее была на тот момент пятилетняя дочь Софья. Кержаков и Сафронова официально не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В 2014-м Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении её права в воспитании их общего сына из-за ее пристрастия к наркотикам. В октябре 2014-го суд лишил Сафронову прав на воспитание сына. 27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. Тюльпанов скончался от сердечного приступа в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке 4 апреля 2017-го. 10 апреля 2017 года у Миланы и Александра родился сын Артемий. 13 мая 2018-го Кержакова объявила о разрыве отношений с мужем.