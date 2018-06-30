Отслоившуюся от дома на Щербакова панель вернут на место, опасности для жильцов в ней не нашли

В Приморском районе Петербурга идёт подготовка к укреплению навесных панелей, отошедших от стены шестнадцатиэтажки. Жителей из квартир ремонт не выгонит.

Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 30 июня, облицовочные панели дома № 6 по улице Щербакова отслоились с третьего по пятый этаж. Их, а также панели первых двух этажей, закрепят специальными сварными конструкциями. Это первоочередная мера, чтобы остановить смещение. Предполагается замена панелей на всех шестнадцати этажах подъезда, но план пока находится в разработке. Укреплять то, что уже отслоилось, начнут с утра воскресенья. Как уточнили в пресс-службе, отошедшие плиты несущие конструкции не повредили, и опасности для жильцов и их квартир нет.

Сами жители жаловались на заметный излом ещё в апреле. За трещиной установили наблюдение. Резкое смещение панелей произошло на этой неделе, и накануне десять ближайших к стене квартир эвакуировали в ближайшую школу. Ночевали люди уже у себя дома, добавляют в пресс-службе, отмечая, что жители могут беспрепятственно проходить в парадную и пользоваться лифтами.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб, дежурят спасатели и ведутся подготовительные работы. На месте уже побывали сотрудники профильных комитетов Смольного и глава районной администрации Николай Цед. С вечера пятницы дальше от стены панели не двигались.