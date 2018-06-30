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Чемпионат мира по футболу 2018
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30.06.2018 14:31

«Вместе мы сила!»: футболисты сборной России записали обращение к болельщикам

«Вместе мы сила!»: футболисты сборной России записали обращение к болельщикам
скриншот видео Instagram

Игроки сборной России записали видеообращение к фанатам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.

Запись опубликована 30 июня в официальном Instagram сборной.

Первым выступил полузащитник Роман Зобнин: «Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трёх матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждёт очень тяжёлый матч с Испанией. Надеемся, вы все придёте на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!»

Его поддержал другой полузащитник — Юрий Газинский. «Только вместе мы сможем добиться успеха. Ждём от вас большой поддержки. Вместе мы сила!», – говорит игрок «Краснодара».

Денис Черышев, являющийся одним из лучших бомбардиров турнира, заявил: «Всем спасибо за поддержку! Ребят, постараемся идти дальше и постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами».

Завершается видеообращение словами защитника Ильи Кутепова:  «Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое!»

Напомним, сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала мундиаля. Игра против Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», она начнется в 17:00 по московскому времени.


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