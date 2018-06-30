Петербурженка хватилась мужа спустя десять лет

Бесследным исчезновением супруга закончились семейные отношения пары в Кировском районе Петербурга. Отсутствие второй половины не тяготило почти десять лет, но отметить юбилей жизни врозь помешала необходимость развестись.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июня в полицию обратилась 44-летняя петербурженка с просьбой разыскать пропавшего супруга. Припомнить дату последнего свидания не позволила затянувшаяся разлука. Семья распалась в 2008 году, когда в первых числах сентября мужчина вышел из квартиры на Кировском проспекте. Уходил в домашней одежде, и на длительное расставание ничего не указывало.

Женщина отметила, что за время совместной жизни белокурый супруг надолго не отлучался, но за это время известий от него она не получала. Почти десятилетнее молчание сочтено достаточным, чтобы оформить расставание. Теперь супруга нужно найти, чтобы он подписал документы о разводе.