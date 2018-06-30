Бастрыкин дал месяц петербургским следователям, чтобы разобраться с задержками зарплаты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочем совещании с руководителями Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу поручил им в месячный срок принять конкретные меры по снижению задолженности по заработной плате. Город ставит антирекорды.

«Особое внимание обращено Председателем Следственного комитета на необходимость решительного противодействия уголовно-правовыми средствами фактам невыплаты заработной платы. Руководителям следственных подразделений дано поручение в месячный срок принять конкретные меры по снижению задолженности по заработной плате и обеспечению трудовых прав работников. Обращено внимание на необходимость поддержания правопорядка во взаимодействии с другими правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе СК.

По данным Росстата, по размеру долгов по зарплате Санкт-Петербург вышел на второе место в стране, уступая лишь Приморскому краю. Но если там работодатели постепенно сокращают долги, то в Петербурге апрельская задолженность в 192,9 млн рублей к июню увеличилась еще почти на треть. Теперь это 281,6 млн рублей.