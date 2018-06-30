В Полюстрово в канализацию спустили оружие Третьего рейха

Неожиданная находка остановила работы в кабельной канализации Калининского района Петербурга. На поверхность подняли заряженный пистолет.

Как стало известно «Фонтанке», оружие нашли сотрудники электроподстанции «Волхов – Северная», которые 29 июня проводили работы у дома 46 по Полюстровскому проспекту. Электрики трудились почти до полудня, пока не достали из кабельной канализации пистолет с пятью патронами.

В оружии узнали 9-тимиллиметровый «Вальтер», предположительно, военных времён. Находку вместе с подпорченными коррозией патронами на проверку забрали приехавшие полицейские.