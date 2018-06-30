Дурова впечатлила «балансирующая скала» Куммакиви, оставленная то ли ледниковым периодом, то ли «гигантами»
Основатель и основной владелец мессенджера Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале рассказал о поездке по Финляндии.
По его словам, он ехал вокруг озера Сайма 370 километров и в результате оказался возле Куммакиви — знаменитой финской балансирующей скалы. «Этот семиметровый камень был оставлен здесь ледниковым периодом (или гигантами — смотря какая версия вам нравится больше», – написал Дуров.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что основатель Telegram большую часть времени живет в Финляндии.
Справка:
Павел Дуров покинул Россию после продажи акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. По его словам, на родину он возвращаться не намерен. В мае 2017 года СМИ сообщали, что предприниматель постоянно живет в Финляндии. Сам Павел Дуров сообщал, что является гражданином России и государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах, которое позволяет ему передвигаться по Европейскому Союзу и Великобритании без визы. 6 апреля появилась информация, что Дуров получил также британское гражданство.