Дурова впечатлила «балансирующая скала» Куммакиви, оставленная то ли ледниковым периодом, то ли «гигантами»

Основатель и основной владелец мессенджера Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале рассказал о поездке по Финляндии.

По его словам, он ехал вокруг озера Сайма 370 километров и в результате оказался возле Куммакиви — знаменитой финской балансирующей скалы. «Этот семиметровый камень был оставлен здесь ледниковым периодом (или гигантами — смотря какая версия вам нравится больше», – написал Дуров.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что основатель Telegram большую часть времени живет в Финляндии.