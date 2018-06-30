В Петербурге проведут инвентаризацию бомбоубежищ

Комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, созданные во всех районах города, отправятся в петербургские бомбоубежища.

По информации «Фонтанки», подготовлен проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ. Согласно документу, до 13 июля с представителями администраций районов

проведут инструкторско-методическое занятие сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. До 16 июля районы получат перечень бомбоубежищ и до 30 августа их проинвентаризируют.

В октябре будут подведены итоги этой работы и представлен доклад о состоянии объектов. Контроль за исполнением работы планируется возложить на вице-губернатора Мокрецова. Напомним, что «Фонтанка» провела свою «инвентаризацию» бомбоубежищ еще в апреле, когда в заголовках между Путиным и Трампом замелькало слово «война».