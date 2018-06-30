Лучшим футбольным судьей России назван петербуржец Владислав Безбородов

Российский футбольный союз назвал лауреатов сезона 2017/18 – лучших игроков, тренеров, арбитров и команды. В их числе оказался один петербуржец – Владислав Безбородов назван лучшим судьей минувшего чемпионата.

Безбородов начинал как футболист. В 1991 году он выступал за "Зенит", затем на шесть лет уехал учиться в США, где получил звание бакалавра спортивного менеджмента и бизнес-администрирования. Возобновил карьеру игрока и выступал за "Динамо" (Санкт-Петербург), "Вентспилс", "Динамо" (Минск), "Шахтёр" (Солигорск), "Торпедо-СКА". Судейскую карьеру начал в 2001 году. Матчи высшего дивизиона России судит с 2007 года. Судья ФИФА. Входит в первую группу судей УЕФА.

Другие лауреаты:

Лучший футболист года: Федор Смолов ("Краснодар").

"Надежда" (юноши до 21 года): Александр Головин (ЦСКА).

Лучший тренер года: Юрий Семин ("Локомотив").

Лучшая команда года: "Локомотив" (Москва).

За вклад в развитие футбола: Сергей Галицкий ("Краснодар").