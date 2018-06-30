Путин подписал план по борьбе с коррупцией на два года

Президент России утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий указ опубликован 30 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, руководители всех государственных органов — как федеральных, так и региональных, – обязаны «обеспечить реализацию мероприятий по борьбе и противодействию коррупции». Такие же рекомендации даны Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центральной избирательной комиссии.

Контролировать ход борьбы со взятками будет специальная рабочая группа, которая должна быть создана президиумом Совета при президенте по противодействию коррупции. Комплекс мероприятий предполагает ужесточение наказания за коррупцию: так, может быть установлен запрет на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов субподрядчиков, которые подконтрольны руководителю заказчика. Соответствующая норма должна быть введена до 1 сентября 2019 года. А уже до 1 декабря 2018-го могут установить запрет на закупки у поставщиков, зарегистрированных в офшорах.