На Ленсовета юноша растлил сбежавшую из дома шестиклассницу

В Московском районе Петербурга за излишне интимное общение с девушкой-подростком задержали молодого мужчину. В его квартире школьница укрылась от внимания родителей.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, девочку двенадцати лет искали больше суток. В половине третьего дня 27 июня она ушла из дома и к вечеру в квартире не появилась. Не дозвонившись до дочери, мать обратилась за помощью в полицию Московского района, признавшись, что склонность к длительным прогулкам девочка демонстрировала уже не раз. Поиски продлились до полудня пятницы и за пределы Московского района не вышли.

Беглянку нашли в шести километрах от дома, в квартире на улице Ленсовета. В гости её пригласил 21-летний Максим. Полиции девочка рассказала, что общение хотя и обошлось без насилия, но было достаточно близким. Гостеприимного хозяина задержали оперативники уголовного розыска.