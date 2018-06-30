Гостью из Костромы нашли убитой в квартире на юго-западе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов ищут убийцу женщины, тело которой нашли в квартире жителя Кировского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», на седьмой этаж дома №139 по проспекту Народного Ополчения полицейские поднялись незадолго до девяти вечера 29 июня. Застать 48-летнего хозяина жилплощади, по всей видимости, им не удалось. Зато в квартире нашли замотанное в полиэтилен тело женщины не старше сорока лет на вид. Травмы на лице и голове подсказывали, что смерть была насильственной. Вероятнее всего, искать виновного в её гибели будут по делу об убийстве.

Погибшую идентифицировали, как 37-летнюю уроженку Костромской области. В Петербурге она постоянной регистрации не имеет, но ещё несколько лет назад работала здесь в сфере розничной торговли.