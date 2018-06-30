Коммунисты планируют в пансионате «Снегири» референдум по «людоедской пенсионной реформе»

Инициативная группа ЦК и горкома Москвы КПРФ подала в Центризбирком и Мосгоризбирком заявки на проведение в столице собрания по иниицированию всероссийского референдума по пенсионной реформе.

Как пишет РБК, об этом 30 июня заявил член президиума ЦК КПРФ Николай Коломейцев на пятом пленуме ЦК в пансионате «Снегири» под Москвой. Собрание инициативной группы состоится 5 июля в Центральном доме литераторов в столице.

Отметим, возможное повышение пенсионного возраста стало главной темой пленума ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что «людоедская» пенсионная реформа ухудшит ситуацию на рынке труда.

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил, что на референдум собираются вынести такие вопросы: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости? Согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?»