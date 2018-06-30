Посол США в Эстонии не выдержал политики Трампа

Посол Соединенных Штатов в Таллине Джеймс Мелвилл, который работал при шести президентах Америки и 11 главах МИД, решил уйти в отставку из-за несогласия с политикой Дональда Трампа.

«Когда президент говорит, что Евросоюз был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку, или что НАТО так же плоха, как НАФТА, это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить», – написал посол на личной странице в Facebook.

Он добавил, что покинет страну через месяц и тогда же попрощается с госслужбой. Сегодня Трамп уже успел заявить, что не решил, будет ли продлевать санкции в отношении РФ, а на признание Крыма российским ответил «посмотрим».