Жители Пермского края узнали, что обязаны платить за снег и дождь

В квитанциях жителей города Кунгур в Пермском крае появилась строчка «ОДН (общедомовые нужды) за сточные воды» — 7 рублей в месяц. Коммунальщики пояснили, что это за снег и дождь, которые стекают в канализацию.

Начальник отдела по работе с населением местного «Водоканала» Роза Сулейманова рассказала городским журналистам, что всё абсолютно законно — есть приказ региональной службы по тарифам.

«Сточные воды в канализационной системе – это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях», – пояснила она.

И добавила, что плата будет взиматься круглый год, зимой и летом. Ноу-хау пермских коммунальщиков является новинкой только для местных жителей. Еще в 2011 году президент, тогда Дмитрий Медведев, подписал указ о том, чтобы многомиллиардные инвестиции на сбор и очистку талых и дождевых вод возложить на каждого конкретного потребителя, а не на региональные «Водоканалы» и бюджет. Строчка «водоотведение» появилась в квитанциях многих россиян.