Первый спутник, запущенный с космодрома «Восточный», не проработал и трех лет

На российском спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры. Об этом 30 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Источник в космической отрасли сообщил изданию, что с той частью, за которую отвечал ВНИИЭМ (создание собственно спутника) все в порядке, а вот «научная часть барахлит, так скажем». Спутник был рассчитан на 3 года работы, однако по факту отработал только два. Аппаратуру для спутника делали в научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ им. Ломоносова, там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

«Ломоносов» стал первым спутником, запущенным с космодрома «Восточный». Пуск произошел 28 апреля 2016 года и сразу вызвал нарекания. Были выявлены более 20 замечаний. Та же ракета-носитель вывела на орбиту аппараты «Аист-2Д» и SamSat-218, которые были сделаны по заказу Самарского университета. При этом SamSat-218 оказался неработоспособным.

«Ломоносов» изучает «транзиентные световые явления верхней части атмосферы Земли и радиационные характеристики земной магнитосферы». Масса спутника — 625 кг.