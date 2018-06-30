Последний день июня принес в Петербург холода

Температура в Петербурге 30 июня опустится до +10-12 градусов по Цельсию. Об этом 30 июня сообщили в МЧС.

Спасатели со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» также обещают кратковременные дожди и ветер силой до 12 м/с. Отметим, из-за непогоды в Москве сегодня решили закрыть фан-зону. Петербургских организаторов фестиваля болельщиков дождь и ветер не пугают — они накануне заявили «Фонтанке», что фан-зона на Конюшенной продолжит работать в обычном режиме.