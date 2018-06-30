На Петергофском иномарка влетела в остановку

Дорожная авария с участием легкового автомобиля и остановки общественного транспорта произошла в Красносельском районе Петербурга. В результате столкновения никто не пострадал.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около восьми утра 30 июня Daewoo Nexia врезалась в остановку «Улица Пионерстроя» на Петергофском шоссе. Машина практически заехала под козырек павильона. По счастью, людей на её пути не было. По информации «Фонтанки», пострадавших в аварии нет, сам водитель тоже обошёлся без травм.

В комментариях отмечают, что на манёвр «Нексию» толкнул автомобиль такси, который подрезал иномарку. Карета скорой, которая попала на видео, по словам очевидцев, приехала за пассажиром маршрутки, которому стало плохо в салоне.