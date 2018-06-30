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Русфонд
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30.06.2018 10:39

Для спасения сердца нет квот

У полуторагодовалой Фани обнаружили тяжёлый порок сердца. Девочке срочно нужна сложная операция – чтобы в дальнейшем ей не пришлось снова ложиться под нож хирурга, петербургские врачи проведут пластику митрального клапана собственными тканями. Но региональных квот на подобную операцию уже нет, а ждать нельзя.
Для спасения сердца нет квот

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Фаня Турбина, полтора года.

Тяжелый врожденный порок сердца.

Спасет операция. Не хватает 162 988 руб.

«Дочка родилась здоровой, росла и развивалась нам на радость. Но в семь месяцев, когда начала активно двигаться, ползать, стала терять вес, простужаться. Врачи не находили никаких патологий. А в девять месяцев педиатр услышал шумы в сердце Фани. Нас направили в кардиоцентр, где дочке поставили страшный диагноз: тяжелый врожденный порок сердца. У Фани расщеплены створки митрального клапана, большие отверстия в межпредсердной и межжелудочковой перегородках, сердце дочки работает с перегрузкой, нарушена система кровообращения. Нужно срочно оперировать.

Московские кардиохирурги сказали, что установят Фане протез митрального клапана. Это означает, что с возрастом дочке предстоят еще операции по его замене. Я стала искать другие возможные варианты лечения. В Детской городской больнице (ДГБ) № 1 Санкт-Петербурга мне дали надежду: врачи сказали, что можно обойтись без повторных операций, если сделать пластику клапана собственными тканями. Но региональных квот в больнице на этот год уже нет, а ждать крайне опасно. Стоит операция огромных денег, самим нам такую сумму не собрать. В семье трое детей, я в отпуске по уходу за ребенком. Прошу, помогите!» Ирина Турбина, Одинцовский район, Московская область.

Кардиолог ДГБ № 1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«У Фани врожденный порок сердца – неполный атриовентрикулярный канал, аномалия подклапанного аппарата митрального клапана. Мы планируем выполнить радикальную коррекцию – пластику митрального клапана собственными тканями, в случае неэффективности – его протезирование».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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