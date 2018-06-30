На КАД полностью перекроют два съезда возле развязки с ЗСД

На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом будет полностью перекрыто движение по двум съездам. Обстановка на кольцевой и без того уже сложная.

«В период с 23:00 01 июля до 7:00 02 июля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект», – сообщил 30 июня начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В это время на дороге будут идти работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения. Не заметить их будет невозможно — рабочие установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Движение на КАД уже с утра субботы, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", осложнено. Зафиксирована необычно большая пробка на внутренней стороне КАД, от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе, длиной в 7,3 км. В ней можно потерять сразу 30 минут.