Трамп о признании Крыма российским: «Посмотрим»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о продлении антироссийских санкций. Как пишет 30 июня РБК, Трамп общался с журналистами на борту номер один во время полета в Нью-Джерси.

На вопрос о продлении санкций президент США ответил: «Поглядим на действия России». Дональд Трамп, видимо, вообще пребывал в философском настроении. Он напомнил, что, по его мнению, в ситуации с Крымом виноват Барак Обама. А на вопрос о том, готовы ли США признать полуостров российским, сказал: «Посмотрим».

Отметим, ранее уже сообщалось, что Трамп якобы назвал Крым российским во время ужина на саммите лидеров стран G7. Правда, аргументация его была довольно сомнительной — он пояснил, что на полуострове все говорят по-русски. Официального подтверждения этой информации так и не было, в Кремле эти комментарии президента США также поставили под сомнение.

Напомним, во время общения с журналистами на борту самолета Дональд Трамп также пообещал в ходе встречи с Владимиром Путиным задать ему вопросы про ситуацию на Украине и в Сирии, а также о возможном вмешательстве России в выборы в США. Встреча пройдет 16 июля в Хельсинки.